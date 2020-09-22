Трамп: США готовы заключить сделку с Ираном
22 сентября 2020 - 14:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Соединенные Штаты сохраняют готовность к заключению сделки с Ираном и выступают за то, чтобы он был сильным государством. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Дейтоне (штат Огайо).
Глава администрации США вновь выразил уверенность в том, что, в случае его переизбрания в ноябре, Тегеран очень быстро пойдет на подписание такой договоренности, пишет ТАСС.
«Если и когда мы победим, примерно через девять секунд после этой победы нам позвонят, и это будет Иран, желающий заключить сделку. Мы хотим, чтобы они заключили сделку. Мы хотим, чтобы у них было все хорошо, мы хотим, чтобы они были сильными. (Но) они просто не могут иметь ядерного оружия. Вот и все. Очень просто», - заявил Трамп.
Согласно изложенной им версии событий, он отдал своим подчиненным распоряжение пока не вести с Ираном переговоры на предмет подписания такого соглашения.
США 21 сентября объявили о расширении ряда своих санкций в отношении Ирана. Новые рестрикции направлены на ядерные разработки Тегерана. Кроме того, США пытаются в одностороннем порядке сохранить истекающее вскоре эмбарго на поставки оружия и военной техники Ирану.
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