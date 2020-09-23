Глава Минздрава РА обсудил использование китайских вакцин с послом КНР

Глава Минздрава РА обсудил использование китайских вакцин с послом КНР
23 сентября 2020 - 15:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в ходе телефонной беседы с чрезвычайным и полномочным послом Китая Тьян Эрлоном обсудил возможность дальнейшего сотрудничества по использованию разрабатываемых китайских вакцин против коронавируса и по оснащению системы здравоохранения РА новым оборудованием при поддержке Китая.

Высоко оценив поддержку китайским народом, правительством и посольством Китая развития сектора здравоохранения Армении, министр поблагодарил посла, подчеркнув его личные усилия по реализации программ поддержки и сотрудничества. Торосян особо подчеркнул необходимость материально-технической, профессионально-консультационной помощи, оказываемой Китаем в сложной борьбе с коронавирусом.

Пожелав успехов в дальнейшей деятельности посла, завершающего свою дипломатическую миссию в Армении, министр выразил уверенность, что программы двустороннего сотрудничества с новым послом Китайской Народной Республики будут эффективно продолжаться.

Число случаев заболевания в Армении достигло 47,877, а число активных кейсов снизилось до 3617. Общее число выздоровевших составляет 43,026. От последствий заболевания умерли 942 человека, еще 292 - от других заболеваний.

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