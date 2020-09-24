ЕК выделит Армении €30 млн на судебные реформы
24 сентября 2020 - 16:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Еврокомиссия поэтапно выделит Армении €30 млн на судебные реформы. Правительство РА одобрило предложение о подписании «Соглашения между Республикой Армения и Европейской комиссией о финансировании программы содействия судебным реформам в Армении. Этап I».
Соглашение предусматривает, что €3 млн будут направлены на техническую поддержку (в основном консультативным службам), а остальные €27 млн в трех равных долях будут предоставлены государственному бюджету на реализацию общих и специальных условий соглашения.
Вице-премьер РА Мгер Григорян сообщил, что первые €9 млн ожидается получить уже в 2020 году, и по €9 млн - в последующие 2 года.
Обсуждение реформ судебной системы в Республике Армения началось в 2018 году, в 2019 году Минюст выступил с соответствующим проектом.
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