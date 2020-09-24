В Грузии зафиксорован новый антирекорд по числу случаев коронавируса
24 сентября 2020 - 14:16 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали рекордное для страны количество новых случаев инфицирования коронавирусом - 259.
Прошлый рекорд был зарегистрирован 23 сентября - 227 случаев.
Как сообщается на сайте StopCov.ge, общее число подтвержденных случаев в стране достигло 4399.
Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1705, лечение продолжают 2668 человек. Скончались от коронавирусной инфекции 26 человек - 1 за последние сутки.
В карантине находятся 5584 человека, под наблюдением врачей – 836.
По словам грузинских врачей, в условиях сохранения растущей статистики вируса нужно, чтобы в стационар переводились только сравнительно тяжелые пациенты, а те, у которых вирус протекает в легкой форме, лечились на дому.
Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин, однако установило новые ограничения: запрещены свадьбы, поминки и другие массовые мероприятия. Перенесено до 1 октября также открытие школ в крупных городах страны, с 15 сентября учебный процесс ведется в онлайн-режиме.
В стране пока действуют ограничения на международное сухопутное, морское и авиасообщение, закрыты границы.
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