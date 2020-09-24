«Это вам не Азербайджан»: Мэр французского Бур-ле-Валанса ответила на поступающие ей угрозы из-за флага Арцаха

PanARMENIAN.Net - Мэр французского города Бур-ле-Валанс Марлен Мурье ответила на поступающие в ее адрес угрозы из-за флага Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), установленного во дворе мэрии, так как это город-побратим арцахского Шуши. Мурье также опубликовала в соцсети фотографию на фоне нескольких флагов, в том числе флага НКР.

25 августа трое азербайджанцев вошли в здание мэрии французского города и, представившись туристами, потребовали убрать флаг Арцаха, прибегнув к угрозам.

«Это вам не Азербайджан, и не вам решать, какие здесь будут законы и порядки», - написала Мурье.

Она добавила, что в ее адрес звучат угрозы не только со стороны азербайджанских диктаторов, но и их союзников из Турции.

«Никто не может решать за нас, с кем общаться, а с кем нет. Азербайджан, (президент Азербайджана Ильхам) Алиев и его союзники должны понять, что друзей выбираем мы», - подеркнула мэр.

Она также добавила, что флаг Арцаха во французском городе - это символ дружбы с нацией, которую Азербайджан ежедневно угрожает уничтожить, «доказывая всему миру, что единственной их целью является завершить Геноцид 1915 года, который совершили сегодняшние их союзники».

Деклорация о дружбе между Шуши и Бур-ле-Валансом была подписана в 2015 году.