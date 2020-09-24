Сенат Испании ратифицировал соглашение между Арменией и ЕС

Сенат Испании ратифицировал соглашение между Арменией и ЕС
24 сентября 2020 - 15:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Сенат Испании 23 сентября ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и ЕС. Об этом сообщила пресс-служба МИД РА.

За ратификацию соглашения проголосовали 243 парламентария, голосов против не было.

В августе Палата депутатов (парламент) Италии единогласно проголосовала за ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. Парламент Армении ратифицировал соглашение 11 апреля 2018 года.

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