Сенат Испании ратифицировал соглашение между Арменией и ЕС

PanARMENIAN.Net - Сенат Испании 23 сентября ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и ЕС. Об этом сообщила пресс-служба МИД РА.

За ратификацию соглашения проголосовали 243 парламентария, голосов против не было.

В августе Палата депутатов (парламент) Италии единогласно проголосовала за ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. Парламент Армении ратифицировал соглашение 11 апреля 2018 года.