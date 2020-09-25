В Армении опровергли азербайджанский «вброс» о тайных переговорах между Ереваном и Баку

PanARMENIAN.Net - Бывший советник премьер-министра Армении Арсен Харатян опроверг опубликованный азербайджанским сайтом Haqqin.az якобы «слив» о том, что от имени Никола Пашиняна в 2018 году вел тайные переговоры с Азербайджаном вокруг карабахского конфликта.

По словам Харатяна, «хаккиназ личного пользования (президента Азербайджана Ильхама) Алиева распространил очередную ложь».

«Считаю бессмысленным реагировать на публикации марионеточных СМИ любой ценой пытающегося удержаться у власти Алиева, однако, дабы избежать спекуляций во внутриармянском пространстве, уточню – в бытность советником премьер-министра я ни с одним азербайджанцем не обсуждал никакие вопросы», - написал Харатян в Facebook.

Он предположил, что причиной подобной публикации могла стать июльская победная операция армянских сил и его последующее интервью изданию Al Jazeera, от которого «некоторые чиновники Алиева еще не пришли в себя».

В беседе с Al Jazeera Харатян упомянул об июльской эскалации на армяно-азербайджанской границе, отметив, что азербайджанская сторона развязала боевые действия, и это в первую очередь угроза не Арцаху и Армении, а демократии, о которой в Азербайджане не слышали.