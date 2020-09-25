Еще один армянский депутат заразился коронавирусом
25 сентября 2020 - 17:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутат от правящей фракции Национального собрания Армении «Мой шаг» Тигран Карапетян заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил в Facebook.
«Сданный вчера тест на коронавирус оказался положительным», - отметил он.
Депутат пожелал всем здоровья.
Ранее заразились губернатор Арагацотна Давид Горгян, мэр Гюмри Самвел Баласанян и его второй заместитель Айк Султанян.
А во время первой волны пандемии в Армении коронавирус подтвердился у нескольких депутатов.
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