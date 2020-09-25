Еще один армянский депутат заразился коронавирусом

Еще один армянский депутат заразился коронавирусом
25 сентября 2020 - 17:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Депутат от правящей фракции Национального собрания Армении «Мой шаг» Тигран Карапетян заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил в Facebook.

«Сданный вчера тест на коронавирус оказался положительным», - отметил он.

Депутат пожелал всем здоровья.

Ранее заразились губернатор Арагацотна Давид Горгян, мэр Гюмри Самвел Баласанян и его второй заместитель Айк Султанян.

А во время первой волны пандемии в Армении коронавирус подтвердился у нескольких депутатов.

 Самое значимое
В Армении отцы получат короткий отпуск после рождения ребенкаВ Армении отцы получат короткий отпуск после рождения ребенка
Теперь в течение 30 дней после рождения ребенка отцы могут взять отпуск на 5 дней
Минобороны РА: На границе относительно спокойно, ВС Азербайджана произвели 95 выстреловМинобороны РА: На границе относительно спокойно, ВС Азербайджана произвели 95 выстрелов
Азербайджанская сторона 8 раз нарушила режим прекращения огня из огнестрельного оружия
Армения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессыАрмения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессы
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Partner news
 Статьи
Толма для мажоров

Как армяне посылали ньюйоркцев собирать мидии с побережья океана

 Самое читаемое в разделе
Министр обороны Армении - Алиеву: Когда будет это «поздно»
У 15% протестированных армянских медработников обнаружили антитела к коронавирусу
Минобороны РА: У 30 призывников диагностирован коронавирус
Участник июльских военных действий в Тавуше представлен к званию «Национальный герой Армении»
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
В Армении арестовали оппозиционного олигарха Царукяна Царукян доставлен в СНБ
В Париже неизвестный напал с мачете на людей у бывшей редакции Charlie Hebdo В начале сентября издание переопубликовали карикатуры на пророка Мухаммеда
МИД РА - Алиеву: Только получившие мандат народов власти могут выражать волю к достижению компромисса Получивший власть в наследство от отца и делящий ее в пределах одной семьи Ильхам Алиев не является таким лидером
Грузинские СМИ: Азербайджан конфискует посылки с армянскими фамилиями на границе с Грузией Грузинская компания рекомендует не использовать армянские фамилии