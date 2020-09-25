Еще один армянский депутат заразился коронавирусом

PanARMENIAN.Net - Депутат от правящей фракции Национального собрания Армении «Мой шаг» Тигран Карапетян заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил в Facebook.

«Сданный вчера тест на коронавирус оказался положительным», - отметил он.

Депутат пожелал всем здоровья.

Ранее заразились губернатор Арагацотна Давид Горгян, мэр Гюмри Самвел Баласанян и его второй заместитель Айк Султанян.

А во время первой волны пандемии в Армении коронавирус подтвердился у нескольких депутатов.