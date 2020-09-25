МИД РА - Алиеву: Только получившие мандат народов власти могут выражать волю к достижению компромисса

PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь МИД Армениин Анна Нагдалян прокомментировала выступление президента Азербайджана на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отметив, что лишь получившие мандат народов власти могут выражать волю к достижению компромисса.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с трибуны ООН обвинил Армению в подготовке к новой войне против этой страны. Алиев призвал международное сообщество «сдержать новую военную агрессию Армении».

«Народы региона унаследовали сложный конфликт, окончательное урегулирование которого предполагает согласование такого варианта, который будет приемлем для народа Армении, народа Арцаха и народа Азербайджана. Только получившие мандат этих народов власти могут выражать политическую волю к достижению компромисса и установлению мира. В Армении и Арцахе сформировались власти, получившие голос народа, готовые вступить в диалог с властями, пользующимися мандатом азербайджанского народа», - подчеркнула Нагдалян.

По ее словам, получивший власть в наследство от отца и делящий ее в пределах одной семьи Ильхам Алиев не является таким лидером. Его власть всегда была основана на спекулировании конфликтом, укоренении в собственном обществе образа Армении и армянского народа, как «подходящего врага», а не на решении нужд собственного общества, добавила пресс-секретарь.

«Именно в период правления Ильхама Алиева Азербайджан упустил исторический шанс выстроить современную страну и современное общество на волне «нефтяного бума». Сегодня власти Азербайджана фигурируют в мире, как авторитарно-репрессивный режим, который использует все возможности, в том числе и пандемию коронавируса, для угнетения и заглушения голоса собственного народа.

В регионе мы имеем дело с системой власти, в которой ценности подменены культом личности, династии и собственного богатства, а интересы подразумевают сохранение наследственной власти любой ценой. Прискорбно, что эту цену платил и платит лишенный голоса народ Азербайджана», - заявила Нагдалян.

В последние дни президент Азербайджана не упускает случая озвучить обвинения в адрес Армении с международных трибун. Его поддерживает руководство Турции, которое проявляет беспрецедентную активность в этом вопросе.