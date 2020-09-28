Армянская сторона сообщила о гибели еще 27 военнослужащих

PanARMENIAN.Net - Минобороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) опубликовало список еще 27 армянских военнослужащих, погибших при отражении агрессии ВС Азербайджана.

Отмечается, что эти военнослужащие погибли 28 сентября, на второй день крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта.

С начала эскалации Армия обороны НКР потеряла 58 человек.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.