ОДКБ озабочена и призывает восстановить режим прекращения огня в Карабахе
28 сентября 2020 - 20:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) распространила заявление в связи с крупномасштабными военными действиями в зоне карабахского конфликта и выразила озабоченность происходящим.
«Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выражает серьезную обеспокоенность и озабоченность в связи с возобновлением 27 сентября вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, в ходе которого с обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди мирного населения. Нарушен режим прекращения огня, применяется тяжелое вооружение, в т.ч. артиллерия, танки и авиация, а также ударные БПЛА», - говорится в заявлении на сайте организации.
Отмечается, что сложившаяся ситуация не способствует выполнению соглашения о прекращении огня 1994 года и взаимных обязательств не применять силу в рамках мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
«Необходимо немедленно восстановить режим прекращения огня и вернуться к переговорному процессу, который ведут сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Решение конфликта в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами.
Совет коллективной безопасности, Совет министров иностранных дел ОДКБ в своих заявлениях неоднократно призывали стороны добиваться урегулирования конфликтных ситуаций исключительно мирным путем и воздерживаться от провокационных действий с целью недопущения эскалации напряженности», - говорится в заявлении.
Ранее посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявил, что Ереван не собирается обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за содействием в связи с крупномасштаными военными действиями в зоне карабахского конфликта.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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