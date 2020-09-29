Ереван предупреждает: Армянские ВС вынуждены применять оружие с большой площадью поражения

PanARMENIAN.Net - Азербайджанские ВС перешли к наступательным действиям в зоне карабахского конфликта и используют тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, в результате этого ВС Армении вынуждены использовать вооружения и военную технику большей дальности и площади поражения. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Она сообщила, что рано утром 29 сентября азербайджанские ВС почти вдоль всей линии фронта перешли к наступательным действиям, используя в отдельных направлениях тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.

«Применение ТОС, «Смерч» и других крупнокалиберных систем меняет всю логику и масштаб боевых действий, поднимая их на новый уровень. В этой связи Минобороны предупреждает, что ВС Армении вынуждены использовать вооружения и военную технику большей дальности и площади поражения, уничтожения живой силы, движимых и недвижимых объектов», - подчеркнула Степанян.

Она добавила, что на данный момент подразделения Армии обороны Арцаха уверенно отбивают атаки врага, нанося ему огромные потери в технике и живой силе.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.