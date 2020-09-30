Число активных кейсов Covid-19 в Армении перевалило за 5000
30 сентября 2020 - 11:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 30 сентября, по состоянию на 11:00, выявлено 458 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 50,359, а число активных кейсов возросло до 5102.
За сутки вылечились 152 пациента. Общее число выздоровевших составляет 44,001.
От последствий вируса за сутки умер 1 человек, еще 1 зараженный умер по иным причинам. Всего летальных исходов 959 - от коронавируса, еще 296 - от других заболеваний.
За все время проведено 292,193 теста, за последние сутки - 3146.
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