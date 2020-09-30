МО РА: ВВС Азербайджана активны на севере Карабаха, в воздухе F-16 ВВС Турции

PanARMENIAN.Net - ВВС Азербайджана смешанным боевым строем наносят бомбоавиационные удары на северном направлении в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщил Единый армянский информационный центр.

Отмечается, что задействованы также БПЛА турецкого производства.

«В воздухе также многофункциональные истребители F-16 ВВС Турции. Воздушные силы противника действуют издалека, не входя в зону поражения средств ПВО. Применяются ракеты воздух-земля дальнего радиуса действия», - говорится в сообщении.

«На севере Арцаха противник активен. Огонь ведут артиллерия и СВН», - заявил также официальный представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших есть мирные жители.