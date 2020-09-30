Лавров зовет в Москву глав МИД Армении и Азербайджана
30 сентября 2020 - 21:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 сентября в ходе телефонных бесед предложил главам МИД Армении и Азербайджана Зограбу Мнацаканяну и Джейхуну Байрамову приехать в Москву для проведения переговоров по карабахскому урегулированию. Об этом сообшила пресс-служба МИД РА.
«Обсуждалось развитие ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. С российской стороны выражена серьезная озабоченность продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями. Озвучен призыв к незамедлительному прекращению огня и деэскалации напряженности, а также недопущению провокационной и воинственной риторики. Акцентирована необходимость скорейшего возврата сторон за стол переговоров», - говорится в сообщении.
Лавров подчеркнул, что Россия продолжит «как в национальном качестве, так и вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ прилагать посреднические усилия», направленные на создание условий для урегулирования нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами.
«Подтверждена готовность предоставить московскую площадку для организации соответствующих контактов, включая проведение очередной встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России», - сообщает МИД РФ.
Ранее Москва признала факт участия террористов и наемников из Сирии и Ливии в боях в Карабахе.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.
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