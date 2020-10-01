Пашинян: Передовая в Карабахе становится цивилизационной
1 октября 2020 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал крупной победой армянской дипломатии фиксирование факта использования наемников и террористов со стороны Азербайджана и Турции в Карабахе.
«Таким образом, арцахская передовая становится цивилизационной передовой. Арцах сражается с международным терроризмом, чьи цели не разделяются политическими границами», - подчеркнул он.
Премьер отметил, что терроризм одинаково угрожает США и Ирану, Франции и России, и Арцах и Армения сражаются во имя глобальной безопасности.
В Азербайджан переброшены турецкие прокси из Сирии и Ливии. По данным армянской разведки и международных СМИ, они понесли потери во время боев в Карабахе
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«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
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