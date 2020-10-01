Пашинян: Передовая в Карабахе становится цивилизационной

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал крупной победой армянской дипломатии фиксирование факта использования наемников и террористов со стороны Азербайджана и Турции в Карабахе.

«Таким образом, арцахская передовая становится цивилизационной передовой. Арцах сражается с международным терроризмом, чьи цели не разделяются политическими границами», - подчеркнул он.

Премьер отметил, что терроризм одинаково угрожает США и Ирану, Франции и России, и Арцах и Армения сражаются во имя глобальной безопасности.

В Азербайджан переброшены турецкие прокси из Сирии и Ливии. По данным армянской разведки и международных СМИ, они понесли потери во время боев в Карабахе

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