Главы ЕС собираются призвать третьие страны не вмешиваться в карабахский конфликт
1 октября 2020 - 11:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Крупномасштабные военные действия в зоне карабахского конфликта будут в центре внимания глав государств и правительств Евросоюза, которые соберутся 1 октября в Брюсселе на двухдневный внеплановый саммит ЕС.
Как сообщил 30 сентября журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, главы государств и правительств по итогам саммита призовут стороны конфликта в Нагорном Карабахе к «немедленному прекращению боевых действий», пишет ТАСС.
Кроме того, лидеры ЕС призовут третьи страны не вмешиваться в ситуацию.
В первый день саммита лидеры стран сообщества также намерены обсудить напряженную ситуацию в Средиземном море и отношения в этом контексте с Турцией, сообщили накануне журналистам в Совете ЕС.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.
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