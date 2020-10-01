Французские журналисты ранены в Карабахе в результате бомбежки ВС Азербайджана
1 октября 2020 - 14:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Двое журналистов французкого издания Le Monde получили ранения в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Арцаха.
Отмечается, что журналисты пострадали от бомбежки азербайджанскими ВС арцахского города Мартуни.
По предварительным данным, оба журналиста - граждане Франции. Их везут в городскую больницу.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.
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