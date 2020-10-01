Азербайджан ведет огонь ТОС-ами с территории своей же деревни (фото, координаты)
1 октября 2020 - 15:44 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана размещают тяжелые артиллерийские системы ТОС-1А в населенном пункте и открывают оттуда огонь по армянским силам в Карабахе. Таким образом азербайджанцы превращают свое гражданское население в живой щит. Соответствующее видео ранее распространило Минобороны РА.
Информационный штаб Арцаха установил местоположение военной техники, которая видна на опубликованных ранее кадрах.
Это село Ленинаван Мартакертского района Карабаха, оккупированное в 1991-1994 гг.
Сообщается, что в последние годы президент Азербайджана Ильхам Алиев регулярно представлял выселение армян из этого села, оккупацию и создание на месте азербайджанского поселения как азербайджанскую модель «урегулирования» нагорно-карабахского конфликта.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.
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