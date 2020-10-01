Турция впервые высказалась за прекращение огня в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Турецкая сторона впервые высказалсь за прекращение крупномасштабные военных действий в зоне карабахского конфликта и возобновления переговоров. Это произошло 1 октября в ходе телефонной беседы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Турции Мевлюта Чавушогу, передает пресс-служба МИД России.

«Обстоятельно обсуждена эскалация напряженности вокруг Нагорного Карабаха. Министры выразили серьезную озабоченность продолжающейся вооруженной конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий. Подчеркнута недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов. Отмечена востребованность предельно взвешенных шагов в плане оказания политико-дипломатического содействия Баку и Еревану», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подтверждена готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки в целях скорейшего возвращения урегулирования нагорно-карабахского конфликта в мирное переговорное русло.

С российской стороны привлечено внимание к усилиям, предпринимаемым сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает недопустимым, что Минская группа ОБСЕ стремится добиться прекращения огня в зоне карабахского конфликта. В военных действиях в Карабахе принимают участие турецкие боевики, а также задействована военная техника этой страны.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.