Азербайджан ударил «Смерчем» по городу в Карабахе, есть раненые
2 октября 2020 - 13:53 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана вновь нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Смерч» по городу Гадрут в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян.
Это уже второй обстрел Гадрута 2 октября.
Ованнисян сообщил, что в результате обстрела пострадали минимум 5 мирных жителей.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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