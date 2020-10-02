Чичерина попала под обстрел азербайджанских БПЛА в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Российская певица Юлия Чичерина, находящаяся в Нагорном Карабахе, попала под обстрел азербайджанских беспилотников, сообщил телеграм-канал WarGonzo.

«Чичерина на момент нашего разговора была в безопасности. Пряталась от обстрела в блиндаже. Была онлайн две минуты назад. На звонки не отвечает», - говорится в сообщении телеграм-канала.

Ранее певица опубликовала фото в Instagram, на котором на нее надета каска и бронежилет с отличительными знаками ВС Армении. Супруг певицы Сухраб Раджабов сообщил, что Чичерина поехала в Карабах ради поддержки армянской стороны. В Карабахе планируется выступление певицы.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.