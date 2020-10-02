Азербайджан стреляет баллистическими ракетами по гражданским целям в Карабахе

PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана ведут обстрел гражданских объектов в Нагорном Карабахе баллистическими ракетами. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян.

По его словам, по гражданским целям ведется обстрел баллистическими ракетами, в том числе, возможно, из оперативно-тактического ракетного комплекса LORA.

2 октября ВС Азербайджана обстреляли карабахский город Гадрут и столицу Арцаха Степанакерт. Есть раненые среди гражданского населения.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.