Карабах призывает международное сообщество признать его независимость

Карабах призывает международное сообщество признать его независимость
3 октября 2020 - 14:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) призыват международное сообщество признать независимость Арцаха с целью обеспечения прав граждан НКР на жизнь и мирное развитие. Об этом говорится в заявлении МИД НКР.

«В сложившихся условиях международное признание Арцаха является единственным действенным механизмом восстановления мира и безопасности в регионе», - отмечает МИД.

В заявлении говорится, что широкомасштабное вооруженное нападение Азербайджана на Республику Арцах сопровождается серьезными нарушениями норм международного гуманитарного права, а также законов и обычаев, применяемых во время вооруженных конфликтов. В частности, азербайджано-турецкие вооруженные формирования преднамеренно обстреливают города, села и гражданские объекты Арцаха с целью терроризирования и уничтожения мирного населения. В результате их преступных действий есть многочисленные жертвы среди мирных граждан.

«Приветствуем усилия глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества в целом, направленные на немедленное прекращение вооруженной агрессии Азербайджана и деэскалацию напряженности. В то же время отмечаем, что все требования и призывы международного сообщества цинично отвергаются тройственным союзом Турции, Азербайджана и террористических организаций», - отмечает МИД НКР.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.

 Самое значимое
Москва призывает к немедленному выводу террористов и наемников из зоны конфликта в КарабахеМосква призывает к немедленному выводу террористов и наемников из зоны конфликта в Карабахе
Отмечается, что в МИД России глубоко озабочены этими процессами
Бурдж-Халифа в Дубае и небоскреб в Абу-Даби окрасятся в цвета армянского флагаБурдж-Халифа в Дубае и небоскреб в Абу-Даби окрасятся в цвета армянского флага
Это произойдет 21 сентября, в День независимости Армении
Губернатор Калифорнии осудил акт вандализма в отношении армянской школы в Сан-ФранцискоГубернатор Калифорнии осудил акт вандализма в отношении армянской школы в Сан-Франциско
В свою очередь, вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис отметила, что нападение на армянскую школу - это преступление
В Арцахе выявлено 4 новых случая коронавирусаВ Арцахе выявлено 4 новых случая коронавируса
За сутки выздоровели 12 человек
Partner news
 Статьи
Как Азербайджан готовился напасть на Карабах

Хронология действий Баку и Анкары

 Самое читаемое в разделе
Армения будет участвовать в миротворческих учениях ОДКБ в Белоруссии
Резиденцию парламента Арцаха в 2022 году перенесут в Шуши
В Сан-Франциско подожгли одно из зданий армянской церкви
В Арцахе подтвердилось еще 3 случая Covid-19
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Армянская сторона сообщила о потере еще 51 военного Всего погибли 203 военнослужащих
МИД РА: Азербайджан заплатит высокую цену за преступления против армян Арцаха По всей территории Арцаха систематически и массово таргетируются мирные поселения и гражданская инфраструктура, говорит МИД
Армянские силы пресекли масштабную атаку Азербайджана и ведут контратаку в одном направлении В остальных частях идут тяжелые оборонительные бои
Азербайджан бьет по инфраструктуре, ущерб которой грозит экологической катастрофой Азербайджан перешел к ударам ракетами дальнего действия