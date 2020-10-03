Карабах призывает международное сообщество признать его независимость
3 октября 2020 - 14:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) призыват международное сообщество признать независимость Арцаха с целью обеспечения прав граждан НКР на жизнь и мирное развитие. Об этом говорится в заявлении МИД НКР.
«В сложившихся условиях международное признание Арцаха является единственным действенным механизмом восстановления мира и безопасности в регионе», - отмечает МИД.
В заявлении говорится, что широкомасштабное вооруженное нападение Азербайджана на Республику Арцах сопровождается серьезными нарушениями норм международного гуманитарного права, а также законов и обычаев, применяемых во время вооруженных конфликтов. В частности, азербайджано-турецкие вооруженные формирования преднамеренно обстреливают города, села и гражданские объекты Арцаха с целью терроризирования и уничтожения мирного населения. В результате их преступных действий есть многочисленные жертвы среди мирных граждан.
«Приветствуем усилия глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества в целом, направленные на немедленное прекращение вооруженной агрессии Азербайджана и деэскалацию напряженности. В то же время отмечаем, что все требования и призывы международного сообщества цинично отвергаются тройственным союзом Турции, Азербайджана и террористических организаций», - отмечает МИД НКР.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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