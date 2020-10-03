Опубликованы кадры отступления азербайджанского подразделения

PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опубликовала кадры отступления подразделения ВС Азербайджана в ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта.

На видеокадрах видно также поражение бронетехники противника.

Ранее 3 октября Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) удалось пресечь широкомасштабную атаку ВС Азербайджана. В одном из направлений армянские силы перешли в контратаку.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.