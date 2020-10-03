МИД Карабаха: Нужно как минимум восстановить позиции на передовой
3 октября 2020 - 19:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) должна стремиться восстановить линию соприкосновения 1994 года, чтобы у Азербайджана и Турции не возникало соблазна для новой войны. Об этом заявил министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян.
«Я считаю, что надо как минимум восстановить передовую, и международное сообщество должно этому способствовать. Вообще должна быть восстановлена та передовая 1994 года, которая была утверждена. Именно из-за нарушения этой линии, когда Азербайджан добился определенного успеха, это дало им возможность снова начать войну. Другими словами, эти небольшие территориальные завоевания становятся основой для большой войны», - заявил глава МИД Арцаха.
Ранее ведомство опубликовало заявление, в котором Республика Арцах призыват международное сообщество признать независимость Арцаха с целью обеспечения прав граждан НКР на жизнь и мирное развитие: «В сложившихся условиях международное признание Арцаха является единственным действенным механизмом восстановления мира и безопасности в регионе».
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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