ВС Азербайджана вновь обстреляли столицу Карабаха

PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана 3 октября, в 20:26 (по Еревану) обстреляли столицу Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Степанакерт. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

«По всему периметру границы на данный момент - позиционная перестрелка разной интенсивности. Подразделения Армии обороны НКР продолжают уверенно контролировать ситуацию», - отметила она.

Утром 3 октября азербайджанские ВС также нанесли удары по Степанакерту. А 2 октября противник взял под прицел гражданскую инфраструктуру и гражданское население Степанакерта, в результате чего были повреждены жилые дома и ранены мирные жители.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.