НКР призвала азербайджанцев покидать большие города и ударила по военному аэродрому в Гяндже
4 октября 2020 - 11:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Армия обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) уничтожила военный аэродром ВС Азербайджана в Гяндже. Об этом заявил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.
А президент НКР Араик Арутюнян заявил, что несмотря на многочисленные предупреждения, азербайджанская террористическая армия продолжает наносить удары по мирному населению Степанакерта, используя РЗСО «Полонез» и «Смерч».
«Военные объекты, расположенные в крупных городах Азербайджана на постоянной основе, отныне стали целями для Армии обороны Арцаха. Я призываю азербайджанский народ как можно скорее покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь», - заявил президент.
По его словам, вся ответственность за происходящее лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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