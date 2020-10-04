Ереван: Обстрел Азербайджана ведется не с территории Армении

PanARMENIAN.Net - Министерство обороны Армении официально сообщает, что с территории РА в направлении Азербайджана не ведется какой-либо огонь.

При этом ранее 4 октября Армия обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) нанесла удар по военному аэродрому ВС Азербайджана в Гяндже.

Вылетающие оттуда военные самолеты осуществили агрессию не только в Арцахе, но и в Армении, сообщает Минобороны РА.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.