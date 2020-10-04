Азербайджан вновь бьет по столице Карабаха, ранены мирные жители (видео)
4 октября 2020 - 12:41 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана вновь нанесят удары по столице Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Степанакерту. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Он отметил, что в результате ударов в городе есть разрушения, пострадали мирные жители.
Как отметила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян, противник продолжает наводить цели посредством запрещенных видов оружия на мирные населенные пункты, в том числе на столицу Степанакерт.
«Армия обороны Арцаха уже наносит мощные удары по ключевым военным объектам, расположенным глубоко в тылу Азербайджана. Всю ответственность за повышение напряженности в зоне конфликта еще на один градус несет азербайджанская сторона», - добавила Степанян
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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