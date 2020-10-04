Армянские силы сбили 3 самолета и 2 танка Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Армия обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 4 октября сбила 3 самолета и 2 танка ВС Азербайджана. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

«Около 12:00 подразделения Армии обороны Арцаха в южном направлении сбили три самолета и поразили два танка противника», - отметила она.

Степанян добавила, что бои в южном направлении передовой продолжаются.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.