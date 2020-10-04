5 карабахских военнослужащих удостоились звания «Герой Арцаха»

PanARMENIAN.Net - 5 военнослужащим Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) присвоено высшее звание «Героя Арцаха». Об этом заявил президент Арцаха Араик Арутюнян.

Звание получили:

Григорян Давид Львович, военнослужащий – подбил 15 танков и 1 БМП. Продолжает служить на передовой.

Маркосян Эдгар Эдуардович, военнослужащий – подбил 10 танков в направлении Талиша.

Алавердян Юра Айкарамович, военнослужащий – подбил 9 танков и 1 единицу автотехники.

Шакарян Карен, полковник – организовал множество танковых и пехотных атак, нанеся множество потерь противнику.

Казарян Давид Ваникович, награжден посмертно: вел бой по принципу «ни шагу назад».

ВИДЕО: https://www.facebook.com/watch/?t=0&v=331844238141373

2 октября звания «Герой Арцаха» был удостоен легендарный карабахский командир Карен Джалавян. Араик Арутюнян принял это решение с учетом личных подвигов Джалавяна, а также достижений руководимых им частей и того большого вклада, который он внес в дело защиты отечества. Президент наградил Джалавяна на специальной церемонии, отправив радиосообщение военным в разных частях фронта.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.