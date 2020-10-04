5 карабахских военнослужащих удостоились звания «Герой Арцаха»
4 октября 2020 - 16:28 AMT
PanARMENIAN.Net - 5 военнослужащим Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) присвоено высшее звание «Героя Арцаха». Об этом заявил президент Арцаха Араик Арутюнян.
Звание получили:
Григорян Давид Львович, военнослужащий – подбил 15 танков и 1 БМП. Продолжает служить на передовой.
Маркосян Эдгар Эдуардович, военнослужащий – подбил 10 танков в направлении Талиша.
Алавердян Юра Айкарамович, военнослужащий – подбил 9 танков и 1 единицу автотехники.
Шакарян Карен, полковник – организовал множество танковых и пехотных атак, нанеся множество потерь противнику.
Казарян Давид Ваникович, награжден посмертно: вел бой по принципу «ни шагу назад».
ВИДЕО: https://www.facebook.com/watch/?t=0&v=331844238141373
2 октября звания «Герой Арцаха» был удостоен легендарный карабахский командир Карен Джалавян. Араик Арутюнян принял это решение с учетом личных подвигов Джалавяна, а также достижений руководимых им частей и того большого вклада, который он внес в дело защиты отечества. Президент наградил Джалавяна на специальной церемонии, отправив радиосообщение военным в разных частях фронта.
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