Мирные жители Степанакерта и Шуши стали жертвами азербайджанского артобстрела

PanARMENIAN.Net - В результате артобстрела со стороны ВС Азербайджана столицы Карабаха Степанакерта и города Шуши есть жертвы среди мирного населения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Ваграм Погосян, пишет «Арменпресс».

«К сожалению, в Степанакерте и Шуши есть жертвы среди гражданского населения», - сказал Погосян.

Ранее 4 октября сообщалось, что ВС Азербайджана неоднократно нанесли удары по столице Карабаха Степанакерту. Пострадали мирные жители, разрушены здания.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.