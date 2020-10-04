Корреспондент «Известий» попал под азербайджанский обстрел в Карабахе
4 октября 2020 - 19:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Корреспондент «Известий» Денис Кулага 4 октября попал под обстрел азербайджанской стороны в Степанакерте, столице Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
Журналист остался цел. По его словам, одной из целей ударов по городу была электростанция, на которой 3 октября произошел пожар в результате обстрела.
Кулага - не первый журналист, который попадает под азербайджанский обстрел в карабахскох городах и населенных пунктах. ВС Азербайджана целенаправленно обстреливают гражданские инфраструктуры.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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