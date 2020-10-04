Степанакерт не будет брать на прицел объекты в Талышстане и Лезгистане

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Араик Арутюнян 4 октября в своем обращении к азербайджанским талышам и лезгинам заявил, что Армия обороны НКР в качестве жеста доброй воли не будет целиться в те военные объекты ВС Азербакджана, которые расположены в Талышстане и Лезгистане.

«Мы внимательно следим за внутриполитическими развитиями в Азербайджане, в частности, за изо дня в день нарастающими протестами в городах и селах Азербайджана, населенных талышами и лезгинами. Местное население таким образом бойкотируют указ Алиева о мобилизации в армию и призыв на войну с Арцахом и Арменией», - отметил президент.

По его словам, поводом для протестов стали сотни погибших талышев и лезгинов.

«Политика азербайджанского политического клана по превращению их в живую мишень и избавлению от них подобным способом не изменилась за последние десятилетия.

Мы высоко ценим глубокое понимание нашей проблемы и постоянное проявление симпатии к нам со стороны коренных народов Азербайджана - талышев и лезгинов», - подчеркнул Арутюнян.

Он заверил, что Арцах поддерживает справедливую борьбу талышского и лезгинского народов и готов всеми возможными способами оказать им содействие в достижении окончательной цели их борьбы - получении независимости.

Ранее стало известно, что Азербайджан в ходе военных действий против Карабаха на передовую отправляет в основном боевиков-наемников, переброшенных туда Турцией, а также талышей и лезгинов, превращая их в живую мишень и решая также задачу по избавлению от этих народностей.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.