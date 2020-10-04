Фото, Видео: Азербайджан применяет кассетные боеприпасы против мирного населения

Фото, Видео: Азербайджан применяет кассетные боеприпасы против мирного населения
4 октября 2020 - 20:06 AMT

PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана нарушают гуманитарное право и применяют запрещенные кассетные боеприпасы против мирного населения Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). Об этом заявил в своем обращении к международному сообществу защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян.

«В Арцахе – гуманитарный кризис. Мой призыв международному сообществу – отреагируйте надлежащим образом, прекратите говорить и начните действовать. Не будьте слепы», заявил Бегларян.

Армянская сторона за прошедшие дни представила доказательства применения Азербайджаном кассетных снарядов при обстреле гражданского населения.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или «мелкокалиберных бомб» по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600. Кассетные боеприпасы могут сбрасываться с самолетов или же доставляться к цели с помощью артиллерии либо ракет.

3 октября официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что ВС Азербайджана стреляют по мирным жителям Республики Арцах запрещенными гуманитарным правом кассетными боеприпасами из реактивных состем залпового огня (РЗСО) LAR-160.

Были редставлены также фотографии запрещенных снарядов и их обломков.

В 2008 году была принята Конвенция по кассетным боеприпасам, которая строго запрещает использование, транспортировку, производство и хранение кассетных боеприпасов.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.

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