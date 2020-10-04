МО РА: Азербайджан постоянно пытается атаковать на севере и юге Карабаха, но терпит неудачу
4 октября 2020 - 20:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В северном и южном направлениях зоны карабахского конфликта идут наиболее упорные бои. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
«Противник постоянно предпринимает попытки атаки, которые терпят неудачи в результате решительных действий подразделений Армии обороны НКР», - отметила Степанян.
По ее словам, вдоль всей линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил продолжаются боевые действия.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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