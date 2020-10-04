Армянские силы не били по Мингечауру и не видят надобности
4 октября 2020 - 23:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство обороны Республики Армения официально сообщает, что армянская сторона не осуществляла удара по азербайджанскому Мингечауру. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.
«Заявления руководства Азербайджана о том, что с территории Республики Армения якобы была совершена атака в направлении Мингечаура, являются очередной фальсификацией», - отметила Степанян.
Она подчеркнула, что с территории Армении никакого огня по Азербайджану не велось.
Пресс-сектетарь президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Ваграм Погосян также опроверг заявления Баку об ударе по Мингечаурской гидроэлектростанции.
«Это очередная дезинформация Азербайджана, никакого повода и необходимости в ударе по плотине Мингечаура нет», - сказал он Armenpress.
«Сложившаяся ситуация создает законное право перенести дальнейшие действия на всю территорию Азербайджана для ее очистки от террористов», - отметил он.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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