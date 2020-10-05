ЕС призвал немедленно прекратить военные действия в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Евросоюз призвал немедленно прекратить боевые действия в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.

Он назвал недопустимым рост потерь среди гражданского населения.

«В выходные провел переговоры с министрами Армении и Азербайджана. Рост потерь среди гражданского населения неприемлем. Военные действия должны быть незамедлительно прекращены», - написал Боррель.

Он призвал к скорейшему возобновлению переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Ранее глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обсудил ситуацию в Карабахе с Жозепом Боррелем и проинформировал его о последних событиях в зоне нагорно-карабахского конфликта, преднамеренных атаках ВС Азербайджана на мирные населенные пункты, гражданскую инфраструктуру, что приводит к человеческим жертвам и разрушениям.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.