Глава Лиги арабских государств винит Турцию в эскалации ситуации в Карабахе
5 октября 2020 - 22:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что Турция играет деструктивную роль в регионах Кавказа и Средиземноморья, и в частности, в зоне карабахского конфликта, где из-за действий Анкары произошел рост напряженности.
«Турция сталкивается с другими странами региона и мировыми державами по ряду проблем, и это не закончится хорошо для нее или ее руководства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вмешивается в дела Египта, Сирии, Ирака и Ливии с военной точки зрения», - заявил Ахмед Абуль Гейт, пишет Arab News.
«Эрдоган также вмешался на Кавказе, в конфликте между Азербайджаном и Арменией, столкнулся с Грецией и Кипром, вторгся в газовые месторождения в Восточном Средиземноморье, что заставило такую большую и влиятельную страну, как Франция, направить истребители и авианосец на Кипр», - добавил он.
Генсек ЛАГ также затронул тему сирийских наемников, которых Турция перебросила в Азербайджан для участия в военных действиях против армянских сил.
«Меня раздражает, что Турция использует сирийских наемников для борьбы Азербайджана против Армении... Очень грустно, что сирийские наемники используются Эрдоганом в делах, не связанных с Турцией», - сказал Абуль Гейт.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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