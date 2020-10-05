Глава Лиги арабских государств винит Турцию в эскалации ситуации в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что Турция играет деструктивную роль в регионах Кавказа и Средиземноморья, и в частности, в зоне карабахского конфликта, где из-за действий Анкары произошел рост напряженности.

«Турция сталкивается с другими странами региона и мировыми державами по ряду проблем, и это не закончится хорошо для нее или ее руководства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вмешивается в дела Египта, Сирии, Ирака и Ливии с военной точки зрения», - заявил Ахмед Абуль Гейт, пишет Arab News.

«Эрдоган также вмешался на Кавказе, в конфликте между Азербайджаном и Арменией, столкнулся с Грецией и Кипром, вторгся в газовые месторождения в Восточном Средиземноморье, что заставило такую ​​большую и влиятельную страну, как Франция, направить истребители и авианосец на Кипр», - добавил он.

Генсек ЛАГ также затронул тему сирийских наемников, которых Турция перебросила в Азербайджан для участия в военных действиях против армянских сил.

«Меня раздражает, что Турция использует сирийских наемников для борьбы Азербайджана против Армении... Очень грустно, что сирийские наемники используются Эрдоганом в делах, не связанных с Турцией», - сказал Абуль Гейт.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.