МККК осудил обстрелы жилых районов Карабаха из оружия взрывного действия
5 октября 2020 - 13:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный комитет Красного Креста (МККК) выступил с решительным осуждением неизбирательных артиллерийских обстрелов населенных пунктов в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике). В распространенном в Женеве заявлении он напомнил, что использование оружия взрывного действия в жилых районах может представлять собой нарушение гуманитарного права.
«МККК решительно осуждает неизбирательные обстрелы, о которых приходят сообщения, а также другие предполагаемые незаконные атаки с использованием оружия взрывного действия в городах, поселках и других жилых районах, где гражданские лица теряют жизнь и страдают от ужасных ранений», - заявил региональный директор МККК по Евразии Мартин Шуэпп, пишет ТАСС.
«Необходимо принять все возможные меры для защиты гражданских лиц и гражданской инфраструктуры - такой, как больницы, школы и рынки», - сказал он. По словам Шуэппа, защите подлежат также источники воды для гражданского населения. «Таковы обязанности в соответствии с международным гуманитарным правом», - подчеркнул региональный директор.
Как напомнили в МККК, в последние дни усилилось применение тяжелых вооружения и оружия взрывного действия в населенных районах в Нагорном Карабахе. По данным организации, огнем тяжелой артиллерии и атаками с воздуха, включая ракеты, разрушены или повреждены сотни домов и ключевая инфраструктура, такая как больницы и школы. Повреждения получили также другие объекты инфраструктуры, в том числе дороги, сети подачи газа, электроснабжения и связи.
«Использование оружия взрывного действия против военных целей в жилых районах может быть нарушением гуманитарного права, запрещающего неизбирательные и непропорциональные атаки», - отметили в МККК. В Красном Кресте считают, что необходимо избегать применения такого оружия в жилых районах, если не приняты меры для уменьшения риска нанесения ущерба гражданскому населению.
С начала эскалации ВС Азербайджана нарушают гуманитарное право и применяют запрещенные кассетные боеприпасы против мирного населения Республики Арцах. Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или «мелкокалиберных бомб» по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600. Кассетные боеприпасы могут сбрасываться с самолетов или же доставляться к цели с помощью артиллерии либо ракет.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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