Пашинян - NYT: США должны объяснить, были ли эти F-16 даны для обстрела мирного населения

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Никол Пашинян в интервью изданию The New York Times, говоря о развязанной Азербайджаном войне против Нагорного Карабаха и вовлеченности в нее Турции, отметил, что США должны объяснить, были ли истребители F-16 проданы Турции для обстрела мирного населения.

В статье издания об интервью Пашиняна говорится, что когда премьер1 октября разговаривал по телефону с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, он поднял деликатный вопрос: почему ничего не делается, чтобы помешать многолетнему союзнику Соединенных Штатов, Турции, использовать самолеты F-16 американского производства против этнических армян? Пашинян в интервью с изданием заявил, что конфликт приобрел гораздо более опасный характер из-за прямого военного вмешательства Турции в поддержку Азербайджана.

«Соединенным Штатам необходимо объяснить, давали ли они эти F-16 для бомбардировки мирных деревень и мирного населения», - заявил Пашинян. Он отметил, что О'Брайен «выслушал и признал» его озабоченность.

Как пишет оздание, США оказались в неудобном положении, так как многочисленная и политически влиятельная армянская диаспора видит, как член НАТО Турция использует самолеты F-16 в пользу врагов Армении.

По словам Пашиняна, нынешние боевые действия представляют собой экзистенциальную угрозу из-за вмешательства Турции. Он напомнил, что предшественница Турции - Османская империя, убила примерно 1.5 млн армян в конце Первой мировой войны.

При этом Пашинян отказался говорить, готова ли Армения сдать какую-либо территорию в рамках возможного мирного урегулирования, настаивая на том, что на этот вопрос должен ответить не он, а руководство Нагорного Карабаха.

Турция активно поддерживает Азербайджан в военных действиях против Карабаха как на политическом поприще, так и на фронте. Со стороны Азербайджана воюют переброшенные Турцией боевики-наемники, используется турецкая военная техника, высокопоставленные военные чины командуют операциями.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.