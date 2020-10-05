Еще 430 сирийских наемников переброшены в Карабах, тела 53 возвращены

Еще 430 сирийских наемников переброшены в Карабах, тела 53 возвращены
5 октября 2020 - 18:12 AMT

PanARMENIAN.Net - В ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта убиты 93 наемника из Сирии, воююшие на стороне Азербайджана, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в сирийской оппозиции, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что 4 октября в Сирию были доставлены тела 53 наемников. При этом, 3-4 октября в зону конфликта отбыла третья партия наемников - 430 человек.

Другой источник в сирийской оппозиции заявлял, что по состоянию на 1 октября в Карабахе находились 322 «хорошо оснащенных» сирийских наемника.

О переброске 300 сирийских боевиков через турецкий город Газиантеп в Баку сообщил ранее президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, эти люди принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. О переброшенных Турцией в Азербайджан наемниках с самого начала военных действий заявляла и армянская сторона.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.

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