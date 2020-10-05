Армянская сторона нанесла мощные ответные удары противнику

PanARMENIAN.Net - Армия обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) нанесла мощные ответные удары ВС Азербайджана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

«Мощные ответные удары уже нанесены, цели успешно поражены», - отметил он.

По словам Погосяна, есть сообщения о том, что после ракетных ударов Армии обороны по вражеским военным объектам 4 октября «несколько сотен тысяч человек из разных городов Азербайджана в панике бегут в Баку и другие тыловые населенные пункты».

«Мы благодарим народ Азербайджана за его высокое гражданское сознание. На самом деле, им давно нужно было торопиться», - написал он.

Официальный Степанакерт ранее призвал мирных жителей азербайджанских городов, в которых находятся военные объекты, немедленно покинуть свои дома во избежание возможных жертв. 4 октября, после этого заявления, армия НКР нанесла удар по аэродрому в Гяндже.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.