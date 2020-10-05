Элтон Джон: Армения и Арцах - под атакой неспровоцированной азербайджано-турецкой агрессии
5 октября 2020 - 17:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный жританский певец и композитор Элтон Джон коснулся темы азербайджанской агрессии против Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) и Армении. На своей странице в Instagram он опубликовал красный квадрат, присоединившись к акции #PeaceForArmenians (Мир для армян), которая набирает обороты в соц.сетях.
«Сейчас Армения и Арцах находятся под атакой неспровоцированной азербайджано-турецкой агрессии. Мишенью становятся мирные граждане, есть бессмысленные жертвы с обеих сторон», - отметил певец.
Он рассказал, как в мае 2018 года посетил Армению - «эту прекрасную страну» и был поражен «добротой и гуманизмом, проявленными ко мне армянским народом».
«Армяне - прекрасные люди, и они заслуживают прочного мира после долгих лет исторических гонений», - подчеркнул Элтон Джон.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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