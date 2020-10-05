Алиев: Турция должна участвовать в карабахском урегулировании
5 октября 2020 - 17:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция должна присутствовать в урегулировании карабахского конфликта.
«Турция должна обязательна присутствовать в дальнейшем процессе по мирному урегулированию конфликта. Турция - важный игрок в регионе, сосед Азербайджана, сосед Армении. В дальнейшем мирном процессе, а он настанет, роль Турции, на мой взгляд, будет очень важной», - заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу TRT Haber, пишет РИА Новости.
Президент Азербайджана также выразил благодарность Турции и ее президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за выраженную поддержку.
«Турция с первых часов выражает нам свою поддержку. И весь азербайджанский народ признателен Турции. Турция также сыграла свою роль в том, что данный конфликт не охватил более широкую географию. Она выразила свою позицию поддержки Азербайджану до конца, что повлияло и на других участников», - сказал Алиев.
Турция активно поддерживает Азербайджан в военных действиях против Карабаха как на политическом поприще, так и на фронте. Со стороны Азербайджана воюют переброшенные Турцией и подконтрольные ей боевики-наемники, используется турецкая военная техника, высокопоставленные военные чины командуют операциями.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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