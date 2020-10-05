Рубен Варданян - Путину: Не уничтожайте своего последнего союзника

Рубен Варданян - Путину: Не уничтожайте своего последнего союзника
5 октября 2020 - 20:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Российский бизнесмен армянского происхождения, меценат и соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян обратился к президенту России Владимиру Путину, военно-политическому руководству России, российской интеллигенции, руководству Армении и Арцаха, армянской молодежи, народу Грузии, народу Азербайджана, всему Армянскому народу и международному сообществу.

В своем видеообращении Варданян призвал Путина и российскую элиту вмешаться в события в Карабахе, так как это в интересах России.

«Как лидер вы можете сделать многое, и ваше участие и отношение сегодня определяет очень многое. Это не территориальный конфликт, это не война между Арменией и Азербайджаном, все намного серьзнее. И если все закончится бедой, это будет неизлечимой раной для России. Я мечтаю, чтобы Россия поняла, что участие в этом процессе является принциально важным для всего российского народа. Это геополитическая бомба, которая может взорваться в России», - подчеркнул Варданян.

Обращаясь к военно-политической элиты РФ, меценат отметил, что если они не сделают того, что обязаны сделать как люди, принявшие присягу и обладающие морально-этическими ценностями, им будет «стыдно жить много десятков лет».

«Не уничтожайте своих последних союзников, не делайте так, чтобы никто не верил, что вместе с Россией можно быть успешными и сильными», - отметил Варданян.

В обращении к международному сообществу бизнесмен заявил, что если они продолжат игнорировать этот конфликт, то получат бурю, которая снесет весь миропорядок: «Вы не прилагаете достаточных усилий, чтобы остановить эту войну. Очнитесь».

Варданян отметил, что гордится тем, что он армянин.

«Я горд тем, что несмотря ни на что, мы все вместе делаем то, что кажется невозможным. Блицкриг не удался только потому, что смелые ребята пожертвовали собой и остались на своих постах. Спасибо, я с вами», - заключил Варданян.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.

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