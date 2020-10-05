Канада приостановила экспорт военных технологий в Турцию

PanARMENIAN.Net - Канада приостановила поставки вооружения в Турцию на фоне сведений о применении канадских технологий в турецких беспилотниках, которые используются со стороны ВС Азербайджана в военных действиях против Карабаха и Армении. Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

«В соответствии со строгим режимом контроля за продажей оружия и и продолжающимся расследованием я приостановил выдачу соответствующих разрешений на экспорт в Турцию. Канада призывает немедленно принять меры, чтобы остановить насилие и защитить мирных жителей», - отметил Шампань.

В Канаде продажа оружия и боеприпасов запрещена, если они могут быть использованы в нарушение международного гуманитарного права или прав человека.

«Я попросил министра иностранных дел поехать в Европу, чтобы обсудить с нашими союзниками события в Восточной Европе и на Кавказе, особенно в Нагорном Карабахе», - в свою очередь сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Ранее армянская община Канады призвала приостановить экспорт датчика наведения, произведенного канадской компанией, который предположительно используется на турецких боевых дронах.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.