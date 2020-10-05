Пашинян и Путин созвонились в четверный раз с начала войны в Карабахе
5 октября 2020 - 23:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел очередной телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Стороны продолжили обсуждение развития боевых действий в зоне карабахского конфликта.
«Было отмечено, что боевые действия обострились, приобретя масштабный характер. К сожалению, это приводит к серьезным потерям и жертвам среди гражданского населения», - говорится в сообщении.
Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
Самое значимое
Он добавил, что эти темы были обсуждены в ходе последних телефонных бесед с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр отметил, что недовольство связано с большим пакетом реформ в сфере образования
Въезд на территорию Грузии граждан Армении запрещен через все пути
По словам премьера, последние три десятилетия в Азербайджане не стали временем переосмысления, раскаяния и примирения
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
РФ и Армения начнут пилотный проект для перелетов граждан Страны осуществили пробный, двусторонний проект по обмену данными тестов на коронавирус у пассажиров, прибывающих в Армению и Россию
Алиев похвастался ударами по Дому культуры Шуши - гражданскому объекту В Доме культуры Шуши проходила церемония инаугурации президента Республики Арцах Араика Арутюняна
Минобороны РА из Гадрута опровергло заявление Алиева о «взятии» этого города О том, что Алиев лжет, сообщили также российские журналисты, побывавшие в Гадруте
В ООН призвали прекратить применение кассетных боеприпасов в Карабахе Как подчеркнула Бачелет, стороны должны соблюдать принцип пропорциональности при ведении боевых действий