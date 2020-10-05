Пашинян и Путин созвонились в четверный раз с начала войны в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел очередной телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Стороны продолжили обсуждение развития боевых действий в зоне карабахского конфликта.

«Было отмечено, что боевые действия обострились, приобретя масштабный характер. К сожалению, это приводит к серьезным потерям и жертвам среди гражданского населения», - говорится в сообщении.

Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.