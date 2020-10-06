Amnesty Int.: По жилым домам Степанакерта стреляют запрещенными кассетными снарядами израильского производства
6 октября 2020 - 14:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Специалисты организации Amnesty International в ходе исследований выяснили, что по жилым районам столицы Карабаха Степанакерта велся огонь с применением кассетных снарядов израильского производства M095 DPICM. Специалисты подчеркнули, что с высокой вероятностью запрещенное оружие было использовано азербайджанской стороной.
Азербайджан применяет против гражданского населения Арцаха запрещенные международными инстанциями кассетные снаряды, которые еще долгое время могут представлять угрозу мирному населению. Армянская сторона опубликовала многочисленные фотографии и видеоматериалы, свидетельствующие о применении запрещенного вооружения.
4 октября омбудсмен Арцаха Артак Бегларян обратился к международному сообществу, в очередной раз озвучив вопрос применения запрещенных снарядов и призвав международное сообщество «не быть слепыми».
Кассетные боеприпасы – это боеприпасы, состоящие из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов по обширной территории. Выстрелы при помощи таких боеприпасов могут вестись с воздуха или при помощи артиллерии.
Азербайджан также применял реактивные системы залпового огня LAR-160 израильского производства.
Информационный штаб Арцаха призвал граждан, которые обнаружат кассетные снаряды в Степанакерте или любом другом месте, не прикасаться к ним.
Основной мишенью данных боеприпасов является мирное население. Оно особенно опасно для гражданских лиц.
Применение кассетных боеприпасов запрещено не только согласно международному гуманитарному праву, но и принятой в 2008 году Международной Конвенцией по кассетным боеприпасам. Конвенция запрещает применение кассетных боеприпасов, их перевозку, производство и хранение. Данный документ подписали более 100 стран.
Армения официально заявила, что на территории страны она не производит, не собирает и не использует подобные виды боеприпасов, но в связи со сложившейся ситуацией и региональными угрозами собственной безопасности еще не подписала Конвенцию, ожидая принципа взаимности.
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